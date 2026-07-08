Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ и страны Сахеля заявили о сговоре Украины и Франции с террористами в регионе

Власти Украины и Франции вступили в сговор с террористическими группировками в странах Сахеля, следует из совместного заявления по итогам консультаций глав МИД России и Конфедерации государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо). Россия готова способствовать укреплению возможностей вооруженных сил стран Сахеля, отмечается в документе.

Власти Украины и Франции вступили в сговор с террористическими группировками в странах Сахеля, следует из совместного заявления по итогам консультаций глав МИД России и Конфедерации государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо). Россия готова способствовать укреплению возможностей вооруженных сил стран Сахеля, отмечается в документе.

«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле», — подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном государственной газетой Буркина-Фасо Les Editions Sidwaya в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июля принял участие в заседании вторых министерских консультаций России и Конфедерации государств Сахеля в Ниамее. Во вступительном слове господин Лавров выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами, сообщила пресс-служба МИД России.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше