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WSJ: Ирак прекратит доставлять доллары в Иран по просьбе США

Ирак прекратит поставлять американские доллары Ирану и его союзникам. В обмен Вашингтон возобновит доставку наличных в Багдад, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские и иракские источники.

Ирак прекратит поставлять американские доллары Ирану и его союзникам. В обмен Вашингтон возобновит доставку наличных в Багдад, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские и иракские источники.

По словам собеседников газеты, Ирак согласился с предложением американской стороны из-за сокращения нефтяного экспорта во время блокировки Ормузского пролива. США обязуются снова доставлять доллары наличными. Источник WSJ утверждает, что первые грузовые самолеты отправились в Ирак еще в июне.

Ежегодно США поставляли Ираку до $13 млрд наличными. Федеральная резервная система (ФРС) США прекратила поставки наличных вскоре после начала операции против Ирана: одна из запланированных партий была на сумму не менее $500 млн. Предполагалось, что Багдад не сможет финансировать связанных с Ираном боевиков. Тогда же Вашингтон приостановил несколько программ подготовке иракских военных и контртеррористических подразделений.

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