WSJ: Ирак прекратит доставлять доллары в Иран по просьбе США

Ежегодно США поставляли Ираку до $13 млрд наличными. Федеральная резервная система (ФРС) США прекратила поставки наличных вскоре после начала операции против Ирана: одна из запланированных партий была на сумму не менее $500 млн. Предполагалось, что Багдад не сможет финансировать связанных с Ираном боевиков. Тогда же Вашингтон приостановил несколько программ подготовке иракских военных и контртеррористических подразделений.