Лукашенко рассказал Мирзиёеву о географическом открытии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сообщил, что географический центр Европы находится на севере республики. Об этом он узнал от российских коллег. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
Благодаря гостя за то, что тот решил приехать в Беларусь в сложное время, Лукашенко отметил символичность маршрута. «Я как-то не обращал внимания: оказывается, у нас на севере Беларуси — географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прям в центр Европы вы приехали», — цитирует белорусского лидера пресс-служба.
Визит Мирзиёева в Минск проходит 8−9 июля. Официальные переговоры с участием делегаций запланированы на четверг, однако накануне главы государств уже провели встречу тет-а-тет.
В 2000 году белорусские ученые Алексей Соломонов и Валерий Аношко обнародовали исследование, согласно которому географический центр Европы находится в Витебской области — в 48 километрах к юго-западу от Полоцка, недалеко от озера Шо. В своих расчетах они использовали специальную компьютерную программу, включив в модель внутренние воды Европы, а также Уральские горы как восточную границу континента. Расчеты подтвердили российские специалисты из ЦНИИГАиК. В мае 2008 года в Полоцке в честь этого был установлен памятный знак.
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