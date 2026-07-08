Лукашенко рассказал Мирзиёеву о географическом открытии

В 2000 году белорусские ученые Алексей Соломонов и Валерий Аношко обнародовали исследование, согласно которому географический центр Европы находится в Витебской области — в 48 километрах к юго-западу от Полоцка, недалеко от озера Шо. В своих расчетах они использовали специальную компьютерную программу, включив в модель внутренние воды Европы, а также Уральские горы как восточную границу континента. Расчеты подтвердили российские специалисты из ЦНИИГАиК. В мае 2008 года в Полоцке в честь этого был установлен памятный знак.