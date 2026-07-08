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Джастин Бибер выступит в перерыве финала чемпионата мира — 2026

Канадский исполнитель Джастин Бибер будет одним из хедлайнеров шоу, которое состоится в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу.

Канадский исполнитель Джастин Бибер будет одним из хедлайнеров шоу, которое состоится в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как ничто другое не может. Я благодарен за возможность участвовать в этом шоу», — сказал Бибер.

Подобное шоу пройдёт во время матча финала ЧМ впервые в истории турнира. Вместе с Бибером выступят американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира, нигерийский музыкант Burna Boy и южнокорейская группа BTS.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Финал пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Ранее Инфантино заявил, что вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ.

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