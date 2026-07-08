«Страна»: на западе Украины произошел масштабный бунт против ТЦК

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Масштабный бунт против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) произошел во Львове на западе Украины. Об этом сообщает издание «Страна».
Стихийный массовый протест начался из-за насильственной мобилизации мужчины. В Telegram-канале издания опубликованы видео, на которых большое количество людей окружили автомобиль ТЦК, раскачивают его и пытаются разбить. Жители скандируют: «Позор». В итоге автомобиль удалось перевернуть, что вызвало аплодисменты толпы.
Другие украинские СМИ также пишут о масштабном конфликте граждан с ТЦК.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.