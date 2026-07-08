Зайончковская-Герник: Киев не вступит в ЕС, пока поддерживает националистов

Украина не вступит в Евросоюз, если киевское руководство будет продолжать поддерживать националистов. Такое заявление сделала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
«Моё сообщение для Владимира Зеленского от имени миллионов поляков: в ЕС нет места странам, прославляющим убийц польских граждан», — написала она в соцсети X.
Ранее в Польше пообещали блокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации нацистов.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* отмечал, что Украина не примет ультиматумы Польши.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Буданова «сдерживать эмоции».
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.