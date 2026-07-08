Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зайончковская-Герник: Киев не вступит в ЕС, пока поддерживает националистов

Украина не вступит в Евросоюз, если киевское руководство будет продолжать поддерживать националистов. Такое заявление сделала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Украина не вступит в Евросоюз, если киевское руководство будет продолжать поддерживать националистов. Такое заявление сделала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Моё сообщение для Владимира Зеленского от имени миллионов поляков: в ЕС нет места странам, прославляющим убийц польских граждан», — написала она в соцсети X.

Ранее в Польше пообещали блокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации нацистов.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* отмечал, что Украина не примет ультиматумы Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Буданова «сдерживать эмоции».

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше