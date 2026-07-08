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Эстония обвинила Россию в якобы распространении дезинформации о странах Прибалтики

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за якобы дезинформации.

Источник: Комсомольская правда

Таллин в очередной раз набросился на Москву с беспочвенными обвинениями. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах России из-за якобы дезинформационной кампании. Как заявляется в сообщении на сайте ведомства, РФ якобы распространяет ложные сведения о прибалтийских странах.

Под этим предлогом Таллин выразил протест Москве. В материале не указывается, в чем конкретно обвиняют РФ. При этом Эстония заявляет, что не разрешала использовать свою территорию для атак на Россию.

«Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», — уведомил МИД.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен ранее раскритиковал министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну за слова об украинских ударах по России. Таллин считает приемлемой ценой за атаки на РФ залетающие в воздушное пространство Эстонии дроны.