Times: НАТО задействует платформу Palantir для отслеживания перемещений войск РФ

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. НАТО будет использовать платформу Maven с элементами искусственного интеллекта (ИИ) от американской компании Palantir для отслеживания возможных перемещений российских войск. Об этом сообщила газета The Times.
Как говорится в статье, Maven, уже используемая Минобороны Великобритании, объединяет данные стран НАТО, позволяя выявлять уязвимые места в оборонительных планах альянса и принимать более обоснованные решения о будущей дислокации личного состава. Она, пишет газета, будет отображать расположение сил вдоль восточного фланга НАТО, подробно отслеживать перемещения российских войск, предупреждать должностных лиц о якобы вызывающих обеспокоенность действиях Москвы, требующих ответа со стороны альянса, а также определять цели для нанесения ударов.
Как напоминает издание, Германия и Франция выступали против использования платформы, разработанной Palantir, в ее пользу выступили Великобритания, Нидерланды и Швеция.
Как ранее сообщил портал Infodefensa.com, сославшись на публикации СМИ, Maven уже является неотъемлемой частью единого контура управления войсками на уровне Североатлантического альянса, что стало важным шагом на пути внедрения в его практику цифровых систем с ИИ.
Присвоение Maven статуса полной технической готовности, пояснил портал, означает, что с этого момента американский ИИ может применяться в организации и проведении учений НАТО, задействоваться в боевом планировании и материально-техническом обеспечении альянса. Кроме того, Maven был предоставлен доступ к секретным базам данных организации, поскольку система прошла соответствующую процедуру аккредитации и проверки на безопасность.