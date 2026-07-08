Times: НАТО задействует платформу Palantir для отслеживания перемещений войск РФ

Как говорится в статье, Maven, уже используемая Минобороны Великобритании, объединяет данные стран НАТО, позволяя выявлять уязвимые места в оборонительных планах альянса и принимать более обоснованные решения о будущей дислокации личного состава. Она, пишет газета, будет отображать расположение сил вдоль восточного фланга НАТО, подробно отслеживать перемещения российских войск, предупреждать должностных лиц о якобы вызывающих обеспокоенность действиях Москвы, требующих ответа со стороны альянса, а также определять цели для нанесения ударов.