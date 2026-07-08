Политик отметил, что, несмотря на это, Евросоюз продолжает снабжать оружием и финансами это «нацистское государство». По его убеждению, причина может крыться в том, что руководство ЕС состоит из «убежденных нацистов», либо они получают свою долю от финансовой помощи Украине, где коррупция достигла высокого уровня.