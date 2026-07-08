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Словацкий депутат Блага назвал Украину фашистским государством

Украина во главе с Зеленским ведет себя как фашистское государство, заявил Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Источник: Аргументы и факты

Евродепутат от Словакии Любош Блага охарактеризовал Украину как нацистское государство, выразив недовольство действиями Евросоюза, который поддерживает Киев.

«Украина во главе с Зеленским ведет себя как фашистское государство: оппозиционных политиков отправляют в трудовые лагеря, восхваляют бандеровцев», — заявил Блага во время своего выступления в Европарламенте.

Он также упомянул, как Зеленский высказывал угрозы в адрес бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

Политик отметил, что, несмотря на это, Евросоюз продолжает снабжать оружием и финансами это «нацистское государство». По его убеждению, причина может крыться в том, что руководство ЕС состоит из «убежденных нацистов», либо они получают свою долю от финансовой помощи Украине, где коррупция достигла высокого уровня.

«Мы, словаки, хотим мира», — подвел итог Блага.

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