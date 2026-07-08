«Украина во главе с Зеленским ведет себя как фашистское государство: оппозиционных политиков отправляют в трудовые лагеря, восхваляют бандеровцев», — заявил Блага во время своего выступления в Европарламенте.
Он также упомянул, как Зеленский высказывал угрозы в адрес бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.
Политик отметил, что, несмотря на это, Евросоюз продолжает снабжать оружием и финансами это «нацистское государство». По его убеждению, причина может крыться в том, что руководство ЕС состоит из «убежденных нацистов», либо они получают свою долю от финансовой помощи Украине, где коррупция достигла высокого уровня.
«Мы, словаки, хотим мира», — подвел итог Блага.