Роднина призвала не впадать в эйфорию после решения МОК снять санкции с россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о решении МОК снять ограничения с российских атлетов.
«Конечно, мы все рады решению МОК. Но основные решения о допуске наших спортсменов к соревнованиям будут ведь принимать международные федерации. Возвращение — это ещё очень длинный путь. И нам надо это решение МОК воспринимать без эйфории. Да, это замечательно, но это ещё не полное решение вопроса», — приводит её слова РИА Новости.
Она отметила, что решение МОК стало результатом большой работы и Министерства спорта России, и ОКР.
7 июля МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Добавим, что восстановление Олимпийского комитета России является временным. Ожидается, что оно станет постоянным после того, как будет признано соответствие РУСАДА кодексу WADA.
Ранее в правительстве Великобритании раскритиковали решение МОК по ОКР.