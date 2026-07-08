Роднина призвала не впадать в эйфорию после решения МОК снять санкции с россиян

«Конечно, мы все рады решению МОК. Но основные решения о допуске наших спортсменов к соревнованиям будут ведь принимать международные федерации. Возвращение — это ещё очень длинный путь. И нам надо это решение МОК воспринимать без эйфории. Да, это замечательно, но это ещё не полное решение вопроса», — приводит её слова РИА Новости.