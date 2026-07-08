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Роднина призвала не впадать в эйфорию после решения МОК снять санкции с россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о решении МОК снять ограничения с российских атлетов.

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о решении МОК снять ограничения с российских атлетов.

«Конечно, мы все рады решению МОК. Но основные решения о допуске наших спортсменов к соревнованиям будут ведь принимать международные федерации. Возвращение — это ещё очень длинный путь. И нам надо это решение МОК воспринимать без эйфории. Да, это замечательно, но это ещё не полное решение вопроса», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что решение МОК стало результатом большой работы и Министерства спорта России, и ОКР.

7 июля МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Добавим, что восстановление Олимпийского комитета России является временным. Ожидается, что оно станет постоянным после того, как будет признано соответствие РУСАДА кодексу WADA.

Ранее в правительстве Великобритании раскритиковали решение МОК по ОКР.

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