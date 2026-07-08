Shafaq news: церемония прощания с Хаменеи в Кербеле задерживается

РАБАТ, 8 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с погибшим в результате американо-израильского удара верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которая проходят в иракском городе Кербела, задерживаются на несколько часов из-за толп людей, вышедших на улицы города для участия в траурном шествии. Об этом сообщает новостной портал Shafaq news.
По его данным, траурное шествие запаздывает ввиду постоянных остановок процессии на пути следования катафалка с гробом Хаменеи от центральной площади Кербелы к священной для мусульман-шиитов мечети имама Хусейна. После совершения в ней необходимых религиозных обрядов гроб должен быть перенесен в другую шиитскую святыню — мечеть имама Аббаса. По данным штаба отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», которые задействованы в обеспечении порядка в ходе траурных мероприятий в городе, в церемониях прощания с бывшим верховным лидером Ирана в Кербеле участвуют более 4 млн человек.
Такое огромное присутствие паломников связано еще и с тем, что траурные мероприятия прощания с Хаменеи выпали на месяц мухаррам по мусульманскому календарю, в течение которого мусульмане-шииты со всего мира, главным образом из Ирана, направляются в Кербелу, чтобы отметить День Ашура, знаменующий начало траура по имаму Хусейну, который заканчивается через 40 дней траурными процессиями Арбаин, связанными с гибелью имама. В это период в Кербелу стекаются миллионы паломников.
Как сообщил комитет по делам религии провинции Кербела, после завершения траурных мероприятий гроб с телом Хаменеи будет вновь доставлен в иракский Наджаф, а оттуда транспортирован на территорию Ирана. По имеющейся информации, из международного аэропорта Наджафа гроб с телом Хаменеи будет отправлен в Мешхед. Ранее администрация аэропорта Наджафа рассчитывала, что вылет спецрейса состоится между 21:00 и 23:00 по местному времени (совпадает с мск).
Прощание с убитым 28 февраля Али Хаменеи началось 3 июля в Тегеране. Несколько дней тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где все желающие смогли проститься с ним. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие, после чего останки были доставлены в главный религиозный центр Ирана — город Кум. Вечером 7 июля гроб с телом Хаменеи был доставлен в Ирак для прощания с погибшим верховным лидером Ирана в городах Наджаф и Кербела. Погребение состоится 9 июля в иранском Мешхеде, родном городе Хаменеи.