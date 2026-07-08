Shafaq news: церемония прощания с Хаменеи в Кербеле задерживается

Такое огромное присутствие паломников связано еще и с тем, что траурные мероприятия прощания с Хаменеи выпали на месяц мухаррам по мусульманскому календарю, в течение которого мусульмане-шииты со всего мира, главным образом из Ирана, направляются в Кербелу, чтобы отметить День Ашура, знаменующий начало траура по имаму Хусейну, который заканчивается через 40 дней траурными процессиями Арбаин, связанными с гибелью имама. В это период в Кербелу стекаются миллионы паломников.