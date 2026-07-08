«Один из ярчайших в истории»: Устюгов буднично завершил карьеру и отказался проводить прощальную гонку

Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. О судьбоносном решении сообщила бывший президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, а спустя сутки олимпийский чемпион признался, что хотел уйти тихо и спокойно, без лишних торжеств. В лыжном сообществе новость встретили с пониманием и без удивления: именитый спортсмен в прошедшем сезоне сбавил в активности и практически не соревновался. По мнению экспертов, век бывшего лидера национальной команды пришёлся на один из самых трудных этапов в истории отечественного спорта, однако увенчался всеми возможными наградами.
Один из самых талантливых российских лыжников, чемпион мира и обладатель золотой медали Олимпийских игр Сергей Устюгов завершил карьеру. После практически одновременного расставания с командой Югры и исключения из пулов допинг-тестирования FIS объявление о выходе на спортивную пенсию стало лишь вопросом времени. Правда, вместо самого лыжника об изменениях его статуса первой сообщила бывший президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.
«У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру: написал бумагу, что хочет выйти из международного антидопингового пула, а мы отправили её в FIS. Теперь Сергея уже нет в пуле тестирования. Это тоже даёт основание полагать, что Устюгов больше не примет участия в соревнованиях внутри России», — цитирует Вяльбе Sport24.
Подозрения, что 34-летний лыжник готовится к уходу из спорта, были уже давно. В прошедшем соревновательном сезоне россиянин про прозвищу Лось выходил на старт всего в трёх гонках: последним в итоге стал спринт свободным стилем в Чусовом в декабре 2025-го, где универсал не смог пробиться в полуфинал. После него Устюгов принял решение сосредоточиться на семье и фактически оставил лыжи, на что намекнул после завершения контракта с Югрой. Однако подводить черту публично он намеренно не стал и подтвердил слова Вяльбе лишь спустя сутки.
«Это правда, так оно и есть. Я давно об этом рассказывал, но мне не верили. Вот и настал тот конец. Бывает, все заканчивают — и я закончил. Почему не сделал официально в сезоне либо какой-то прощальной гонкой? Я не хочу, чтобы многие расстраивались, в том числе и я. Хотелось уйти тихо-спокойно, но я так понял, что это не получилось», — заявил Устюгов в соцсетях.
Несмотря на некоторую сумбурность и отсутствие торжественных проводов, уход олимпийского чемпиона не остался незамеченным. Так, Вяльбе назвала Устюгова величайшим лыжником и одним из лучших спортсменов современности, Сергей Крянин отметил универсализм и умение выигрывать как дистанционные гонки, так и спринт, а Дмитрий Губерниев поблагодарил соотечественника за победы и радость, которую он подарил поклонникам.
В свою очередь, Александр Панжинский отметил невероятный талант бывшего соперника по гонкам и назвал его творческим лыжником, который мотивировал остальных.
«Помимо того что это невероятно сильный спортсмен, он ещё и хороший человек, поэтому здесь можно сказать, что всё сложилось. В хороший день он может победить абсолютно кого угодно: и Александра Большунова, и Йоханнеса Клебо, и — в своё время — Нортуга. Но иногда, когда, наверное, нет настроения, Сергей может занять и последнее место, что достаточно удивительно для спортсмена его уровня. Он никогда не гнушался доходить до финиша, даже занимая последнее место», — цитирует серебряного призёра Олимпиады «Матч ТВ».
Впрочем, для многих завершение карьеры двукратным чемпионом мира было скорее ожидаемым, чем внезапным событием. Как отметил Савелий Коростелёв, Устюгов ещё несколько месяцев назад дал понять, что отходит от дел.
«Всегда обидно, когда такие значимые люди уходят из профессионального спорта, он добился многого и мог ещё больше. Самое главное, что он останется примером для многих», — цитирует Коростелёва ТАСС.
По словам Елены Вайцеховской, уход Устюгова — событие, от которого щемит сердце, «словно от него без анестезии отодрали громадный кусок».
«Не болеть за молодого Устюгова было совершенно невозможно. Он был настолько искренним на лыжне, настолько настоящим, что хотелось снова и снова смотреть, как он летит к финишу, сметая с пути все былые представления о человеческих возможностях», — написала Вайцеховская в соцсетях.
Обозреватель RT подчеркнула, что век лыжника выпал на едва ли не самые тяжёлые для российского спорта времена, а карьера получилась глубоко драматичной.
«Не знаю даже, что было более пронзительным по эмоциям — Игры-2018, на которые главный фаворит мирового лыжного спорта без объяснения причин не был приглашён Международным олимпийским комитетом, или же Олимпиада-2022 в Пекине, где уже истерзанный нагрузками и травмами Сергей получил свой шанс на единственно возможное олимпийское золото — в эстафете. Он блестяще реализовал его, но осталась горчинка: если бы не авторитарное решение Елены Вяльбе поставить Устюгова в эстафетный состав вместо Артёма Мальцева, олимпийского триумфа в жизни Сергея так бы и не случилось», — добавила Вайцеховская.
Аналогично сетовал на печальные стечения обстоятельств и Маркус Крамер. Бывший тренер сборной России уверен, что его подопечный не смог увенчать свою блестящую карьеру индивидуальной золотой медалью в Пхёнчхане из-за отсутствия приглашения от МОК. Тем не менее он испытывает гордость за профессиональный путь россиянина.
«Для меня он один из лучших универсалов за последние 12 лет, и я очень благодарен за то, что имел честь быть его тренером в течение этого времени. Великолепный человек и спортсмен. Я желаю Сергею и его семье всего наилучшего в будущем и надеюсь вскоре снова встретиться с ним», — отметил Крамер в разговоре с РИА Новости.
А двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев и вовсе выразил уверенность, что даже на Олимпиаде в Италии Лось мог бы навязать борьбу лучшим лыжникам планеты.
«Всегда хочется, чтобы наши кумиры выступали как можно дольше, но возраст берёт своё. Важно своевременно завершить карьеру. Думаю, он принял правильное решение и его можно даже поздравить. Жаль, что ему не дали выступить в Милане. Клебо чувствовал бы себя неуверенно, если бы рядом был Большунов. Норвежцы бегут на допинге, и, если бы наших допустили, они бы не выиграли и половины медалей. Да и Устюгов если бы участвовал, эти стероидные норвежцы не завоевали бы столько золота», — сказал Васильев «Советскому спорту».