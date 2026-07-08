«Один из ярчайших в истории»: Устюгов буднично завершил карьеру и отказался проводить прощальную гонку

«Помимо того что это невероятно сильный спортсмен, он ещё и хороший человек, поэтому здесь можно сказать, что всё сложилось. В хороший день он может победить абсолютно кого угодно: и Александра Большунова, и Йоханнеса Клебо, и — в своё время — Нортуга. Но иногда, когда, наверное, нет настроения, Сергей может занять и последнее место, что достаточно удивительно для спортсмена его уровня. Он никогда не гнушался доходить до финиша, даже занимая последнее место», — цитирует серебряного призёра Олимпиады «Матч ТВ».