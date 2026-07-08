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Axios: США расширили масштабы ударов по Ирану

Американские войска расширили масштабы ударов по территории Ирана. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Американские войска расширили масштабы ударов по территории Ирана. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

«Атаки в среду были более масштабными, чем накануне. Среди целей — береговые радары Корпуса стражей Исламской революции, позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны», — написал он в соцсети X.

Центральное командование США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

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