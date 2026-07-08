Axios: США расширили масштабы ударов по Ирану

Американские войска расширили масштабы ударов по территории Ирана. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
«Атаки в среду были более масштабными, чем накануне. Среди целей — береговые радары Корпуса стражей Исламской революции, позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны», — написал он в соцсети X.
Центральное командование США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.
Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.