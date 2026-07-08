Вэнс: США начали расследования мошенничества с визами для иностранных рабочих

В 2025 году президент США Дональд Трамп подписал указ об изменении правил выдачи виз этой категории, которые позволяют компаниям нанимать высококвалифицированных профессионалов из других стран. Теперь компании должны будут выплатить $100 тысяч, если хотят воспользоваться этой возможностью. При этом на иностранных специалистов полагаются многие технологические и финансовые компании, а также университеты и больницы.