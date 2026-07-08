Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США приступили к новой волне ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о возобновлении ударов по Ирану. Как сообщается в заявлении командования, опубликованном в X, целью операции является снижение возможностей Тегерана по контролю над Ормузским проливом.

Источник: Reuters

«По приказу верховного главнокомандующего силы CENTCOM приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», — говорится в сообщении командования.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше