«По приказу верховного главнокомандующего силы CENTCOM приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», — говорится в сообщении командования.
США приступили к новой волне ударов по Ирану
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о возобновлении ударов по Ирану. Как сообщается в заявлении командования, опубликованном в X, целью операции является снижение возможностей Тегерана по контролю над Ормузским проливом.