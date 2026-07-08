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Трамп приказал нанести новые удары по Ирану

Вооруженные силы США начали наносить новые удары по территории Ирана, сообщили в Центральном командовании американской армии. Военные действия продолжаются, чтобы «снизить способность Ирана угрожать судоходству в Ормузском проливе», заявили в военном ведомстве.

Вооруженные силы США начали наносить новые удары по территории Ирана, сообщили в Центральном командовании американской армии. Военные действия продолжаются, чтобы «снизить способность Ирана угрожать судоходству в Ормузском проливе», заявили в военном ведомстве.

Атаку возобновили по распоряжению верховного главнокомандующего — президента Дональда Трампа, уточнили там. «Соединенные Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю ничем не спровоцированную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей», — написала пресс-служба командования в соцсети X. Какие объекты были атакованы, не уточняется.

Сегодня Дональд Трамп объявил об отмене перемирия с Ираном. Власти Ирана сообщили о приостановке переговоров с США. Поводом для возобновления боевых действий стало то, что Корпус стражей исламской революции продолжил обстреливать суда в Ормузском проливе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».

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