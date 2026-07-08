Трамп приказал нанести новые удары по Ирану

Атаку возобновили по распоряжению верховного главнокомандующего — президента Дональда Трампа, уточнили там. «Соединенные Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю ничем не спровоцированную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей», — написала пресс-служба командования в соцсети X. Какие объекты были атакованы, не уточняется.