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Times: система Maven поможет НАТО отслеживать передвижения российских войск

Военная система ИИ Maven от компании Palantir поможет НАТО отслеживать возможные передвижения российских войск вблизи западной границы страны. Об этом пишет британская газета Times.

Военная система ИИ Maven от компании Palantir поможет НАТО отслеживать возможные передвижения российских войск вблизи западной границы страны. Об этом пишет британская газета Times.

«Она (Maven. — RT) будет… передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Франции в ходе июньских учений планировали опробовать свою новую систему управления боем, разработанную в качестве замены американской системы Maven от компании Palantir.

Die Welt писал, что американский лидер Дональд Трамп мог поручить IT-компаниям США помочь Украине.

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