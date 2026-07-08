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Россия и АГС осудили сговор Парижа и Киева по экономическому терроризму

Россия и Сахель осудили сговор Франции и Украины по экономическому терроризму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. РФ и Конфедерации государств Сахеля осудили преступный сговор Франции и Украины, касающийся экономического и медийного терроризма в регионе.

«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле», — говорится в совместном заявлении РФ и Конфедерации государств Сахеля (АГС).

Кроме того, стороны решительно осудили «вероломные подлые террористические акты», совершаемые на пространстве АГС.

«В том числе нападения на государственные учреждения и города Республики Мали 25 апреля 2026 года, а также атаки на 101-ю авиабазу и международный аэропорт Диори Хамани в г. Ниамее в ночь на 29 января 2026 года, направленные не только против суверенных государств, но и коллективной безопасности Конфедерации и региональной стабильности в целом», — уточняется в документе.

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