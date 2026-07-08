Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в Кемерово

«Персонал регулярно видели нетрезвым, договоры об услугах с близкими никто не заключал, а забирать пожилых родственников из этого учреждения приходилось буквально с боем. Дошло до того, что перенесшего инсульт мужчину сотрудники просто выставили на улицу, и родные искали его по всему городу вместе с полицией и волонтерами», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».