Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в Кемерово

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с омбудсменом Кузбасса Василием Борисовым держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в частном пансионате в Кемерово.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в Кемерово пожилые люди стали жертвами жестокости и халатности в частном пансионате «Аврора». По словам родственников постояльцев, пенсионеров там оскорбляли и избивали палками. Кроме того, близкие отмечают несоответствующие условия для нахождения в учреждении — антисанитария, запахи, а также холод в комнатах проживающих зимой.
«Персонал регулярно видели нетрезвым, договоры об услугах с близкими никто не заключал, а забирать пожилых родственников из этого учреждения приходилось буквально с боем. Дошло до того, что перенесшего инсульт мужчину сотрудники просто выставили на улицу, и родные искали его по всему городу вместе с полицией и волонтерами», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
Она подчеркнула, что недавно региональный минтруд провел проверку и подтвердил нарушения в пансионате.
«Я как уполномоченный по правам человека в РФ не могу оставаться в стороне. Направила официальные запросы в компетентные органы. Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Василием Борисовым — вместе держим ситуацию на контроле», — добавила омбудсмен.