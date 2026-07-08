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В Левашинском районе Дагестана около 30 человек эвакуировали из домов

В Левашинском районе Дагестана людей эвакуировали из-за выхода реки из берегов.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 8 июл — РИА Новости. Около 30 человек, проживающие в Левашинском районе Дагестана, эвакуированы из своих домов из-за выхода реки из берегов после дождей, сообщили РИА Новости в администрации района.

Отмечается, что из-за интенсивных осадков и образования затора из древесины и мусора в русле реки Казикумухское Койсу в районе села Ташкапур резко поднялся уровень воды.

«Имеются повреждения хозяйственных построек в трех домовладениях. Сохраняется угроза подтопления пяти домостроений, расположенных в непосредственной близости к руслу реки, в которых проживает 27 человек, в том числе 12 детей. Жители этих домовладений эвакуированы в безопасное место», — говорится в сообщении.

Пострадавших и погибших, по данным властей, нет. В администрации района уточнили, что также зафиксировано подтопление части улично-дорожной сети.

В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7−8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов, а также аварийные отключения электроснабжения.

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