В Левашинском районе Дагестана около 30 человек эвакуировали из домов

«Имеются повреждения хозяйственных построек в трех домовладениях. Сохраняется угроза подтопления пяти домостроений, расположенных в непосредственной близости к руслу реки, в которых проживает 27 человек, в том числе 12 детей. Жители этих домовладений эвакуированы в безопасное место», — говорится в сообщении.