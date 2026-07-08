Во Львове жители вышли на протест против ТЦК из-за избиения мужчины

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Жители Львова на западе Украины вышли на стихийный массовый протест после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) схватили и избили 20-летнего мужчины. Об этом сообщает издание «Страна».
Издание публикует кадры первой фазы бунта, на которых видно, что жители начали собираться, когда еще было светло. На последних видео с протеста заметно, что число людей к ночи значительно увеличилось.
Издание «Новости Live» также пишет, что причиной конфликта стало задержание 20-летнего мужчины. По его данным, жители во время протеста прокололи шины и сняли бампер с автомобиля ТЦК. Перед этим «Страна» писала, что протестующие смогли перевернуть машину.
Украинский «24 канал» со своей стороны отмечает, что на улицу вышли сотни жителей, скандирующих: «Позор».
Реакция властей.
Вскоре после того, как кадры с бунтующими жителями разошлись по украинским СМИ, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что обстоятельства выясняются. Он также подтвердил информацию о том, что события происходят в Сихове — крупнейшем жилом массиве в юго-восточной части города.
«По ситуации в Сихове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только у меня будет полная и проверенная информация. А пока прошу всех сохранять спокойствие, быть мудрыми», — написал Садовой в своем Telegram-канале.
Полиция пока не комментировала происходящее.
Мобилизация на Украине.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.