Захарова заявила об экзистенциальном характере противостояния НАТО и России

Ранее Мария Захарова заявила, что руководству альянса не удалось сгладить острые противоречия между странами-участницами после встречи в Анкаре. По её словам, попытки представить саммит как исторический успех не изменили ситуацию внутри блока. Саммит НАТО проходил 7−8 июля, в нём приняли участие главы государств и правительств стран альянса. Одной из центральных тем обсуждения стала дальнейшая политика в отношении России и поддержка Украины.