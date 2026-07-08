Лидеры стран НАТО договорились не обсуждать с Трампом ЧМ-2026, чтобы «не раздражать его»

Как сообщает The Guardian, решение было принято, чтобы «не раздражать» лидера Соединённых Штатов.
Не так давно на турнире произошёл скандал из-за форварда сборной США Фоларина Балогуна. Тот получил красную карточку в первом раунде плей-офф с Боснией и Герцеговиной (2:0) и должен был пропустить матч ⅛ финала. Но затем ФИФА объявила о приостановке дисквалификации футболиста.
В СМИ сообщалось, что лично Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по этому вопросу.
Позднее глава США признался, что звонил Инфантино и в разговоре упомянул, что это решение можно было бы пересмотреть. Но при этом он отметил, что окончательное решение приняла комиссия, он не мог давить на них.
Ранее Гус Хиддинк отреагировал на влияние Дональда Трампа на ситуацию с приостановкой дисквалификации нападающего Фоларина Балогуна.