Из геймеров — в герои: как контрактник «Екай» освоил FPV-дроны и начал охоту на врага

Корреспондент «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне спецоперации. В этот раз он поговорил с бойцом 71-го отдельного полка беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» с позывным «Екай».
Занимая небольшую лесную опушку, скрываясь под деревьями, один из бойцов при помощи специальных очков видит через разведывательный дрон признаки активности врага.
— Обнаружили расчет «Бабы-яги», — говорит товарищам рядовой с позывным «Екай».
Боевой расчет немедленно докладывает командованию об обнаружении противника. Через несколько минут по заданным координатам вылетят наши ударные дроны, которые уничтожат вражеский расчет «Бабы-яги».
— Мы знали примерный квадрат, где находится противник, и оперативно выдвинулись на рабочую точку, — рассказывает «Екай».
Сейчас наши операторы ведут активную охоту на расчеты беспилотников ВСУ, которые пытаются помешать работе наших военнослужащих. Каждое такое обнаружение позволяет сорвать планы врага и сохранить жизни наших бойцов и техники.
— Беспилотные летательные аппараты сейчас наносят больше урона, чем те же танки, — подметил рядовой 71-го отдельного полка беспилотных систем. — FPV-дроны куда дешевле и маневреннее тяжелой техники. Вооруженные силы Украины используют тяжелые беспилотники зачастую для уничтожения либо нашей техники, либо же блиндажей.
После успешного выполнения боевой задачи расчет, в котором состоял «Екай», сменился. Немного времени на отдых, остальное — практика на полигоне: отработка возможных ситуаций на поле боя.
«Екай» рассказывает, что подписал контракт с Минобороны РФ в мае 2025 года. По его словам, выбирал недолго: ему хотелось именно в беспилотные войска. Причина проста — новый и интересный род войск, который стремительно развивается и эффективно показывает себя на поле боя.
Подготовка к выполнению задач на передовой у военнослужащих беспилотных войск проходила в несколько этапов — сначала изучали теорию по полетам беспилотников различных типов и саперному делу.
— Потом была «практика». Выходили в поля. Жили в блиндажах и выполняли условные боевые задачи. Таким образом у нас складывался боевой расчет, — рассказал боец.
Благодаря этому боевой расчет, который уже отправлялся на передовую, по прибытии быстро переходил к практике.
— Когда мы приступили к работе, то сразу были готовы к выполнению задач, — отметил рядовой с позывным «Екай». — Благодаря этому опыту мы знаем, как точно обнаружить вражеские позиции.
После проведения воздушной разведки бойцы оперативно передавали информацию операторам ударных дронов, которые уже расправлялись с вражескими позициями.
— Недавно наши штурмовики в лесополосе столкнулись с вражеским подразделением. Нам сразу же поступил сигнал о том, что необходима поддержка с неба, — объяснил боец. — Мы оперативно запустили в небо «птичек» и били по их тыловым зонам, маршрутам ротации и подвозу боекомплектов, тем самым помогая нашим штурмовикам продвигаться вперед и давить врага.
Беспилотные войска продолжают трудиться на передовой, попутно тренируясь на полигонах, отрабатывая новые тактики ведения боя и внедряя новые единицы техники. Они помогают приближать общую победу.
КСТАТИ.
Российское военное ведомство опубликовало видео, где расчеты FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» воздушными таранами сбили украинские камикадзе FP-2 (боевая нагрузка — около 100 килограммов, дальность — до двух тысяч километров), а также многофункциональный БПЛА среднего класса «Чаклун-В».