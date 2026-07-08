Из геймеров — в герои: как контрактник «Екай» освоил FPV-дроны и начал охоту на врага

— Недавно наши штурмовики в лесополосе столкнулись с вражеским подразделением. Нам сразу же поступил сигнал о том, что необходима поддержка с неба, — объяснил боец. — Мы оперативно запустили в небо «птичек» и били по их тыловым зонам, маршрутам ротации и подвозу боекомплектов, тем самым помогая нашим штурмовикам продвигаться вперед и давить врага.