Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В иранском Чабахаре электричество отключилось после взрывов

IRNA: в городе Чабахар на юге Ирана электричество отключилось после взрывов.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 8 июл — РИА Новости. Электричество в городе Чабахар, расположенном на юге Ирана, отключилось после того, как в нем прозвучали несколько взрывов, передает иранское агентство IRNA.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранских городах Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.

«Как минимум 10 взрывов прозвучали в городах Конарак и Чабахар. В Чабахаре после этого отключилось электричество», — говорится в сообщении.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше