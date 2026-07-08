В Дагестане из-за непогоды без света остаётся около 30 тысяч человек

В Дагестане из-за непогоды без электричества остаётся около 30 тыс. человек, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
«По данным единых дежурно-диспетчерских служб, без света остаются 48 населённых пунктов в четырёх муниципальных районах. Всего отключено 6512 домовладений, в которых проживает порядка 30 тыс. человек, из них 6116 детей», — говорится в заявлении ведомства в MAX.
Кроме того, из-за поднятия уровня рек и схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населённых пунктов. По данным ведомства, эвакуировано 106 жителей.
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