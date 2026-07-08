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Новые взрывы на юге Ирана: под ударом два города

Иранское агентство Mehr сообщило о взрывах в городах Конарак и Чабахар на юге страны.

Иранское агентство Mehr сообщило о взрывах в городах Конарак и Чабахар на юге страны. Информация появилась на фоне масштабных ударов США по Ирану, нанесенных минувшей ночью.

Ранее иранские СМИ уже писали о взрывах в городах Сирик и Бендер-Аббас. В Бендер-Аббасе, как тогда же уточнял Mehr, системы противовоздушной обороны вели огонь по вражеским целям в небе над городом.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что нанесло серию мощных ударов по объектам в Иране. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Под удар попали системы ПВО, ракетные установки, береговые радиолокационные станции и более 60 катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран нанес ответные удары по американским базам в Бахрейне и Кувейте, заявив о поражении 85 ключевых военных объектов. Власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного менее трех недель назад.

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