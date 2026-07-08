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NewsNation: встречу Трампа и Нетаньяху пока не запланировали

Американский лидер ранее сообщил порталу Axios, что премьер-министр Израиля попросил его о встрече в Белом доме и что она может состояться после возвращения Дональда Трампа с саммита НАТО в Анкаре.

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Встреча американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не была запланирована. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источник.

«Чиновник Белого дома сказал мне сегодня, что встреча Трампа и Нетаньяху на данный момент не запланирована», — написала она в X.

Американский лидер ранее сообщил порталу Axios, что Нетаньяху попросил его о встрече в Белом доме и что она может состояться после возвращения Трампа с саммита НАТО в Анкаре.

Нетаньяху уже шесть раз бывал в США после переизбрания Трампа на пост президента. Последний его визит в Белый дом состоялся 16 февраля 2026 года, уточнила Мейер.

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