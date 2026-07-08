Причастные к делу против Гуцул получили карьерные выгоды, считает ее муж

Супруг обратил внимание на то, что дело шито белыми нитками. «Есть другой состав — апелляционный суд, который, я до последнего надеялся, что они хотя бы изменят меру пресечения, хотя бы на домашний арест. Потому что это цирк, скажем так, по-другому я не могу сказать. Прокуроры, которые назначали это все дело, прописали все белыми нитками, 10 тысяч страниц, которые никто не понимает, кроме них же. Мне кажется, они сами не поняли, что там написали», — подчеркнул он.