Politico: шаги Трампа укрепили уверенность Европы, что на США нельзя полагаться

«После того, как мы увидели, что происходит в Иране и на Украине, мы должны в первую очередь наращивать свою военную мощь, и тогда все будут нас уважать: американцы, россияне, иранцы или китайцы», — приводятся в публикации утверждения неназванного европейского чиновника. Как отмечается в материале, многие в странах, которые входят в число союзников США, посчитали, что заявление Трампа о возобновлении военных действий против Ирана «лишь подчеркивает растущий трансатлантический раскол». Германский чиновник, в частности, заявил журналистам издания: «Европейцы больше не воспринимают Трампа серьезно».