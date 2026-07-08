Politico: шаги Трампа укрепили уверенность Европы, что на США нельзя полагаться

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении перемирия с Ираном укрепило уверенность европейских союзников Вашингтона в том, что им следует полагаться в военной сфере на себя, а не на США. Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете Politico.
По словам ее источников из числа должностных лиц, заявление американского лидера было неожиданным для европейских союзников и «усилило убежденность среди членов НАТО в том, что они больше не могут полагаться на Америку». Чиновники европейских государств отметили, что «прекращение перемирия лишь укрепило их решительный настрой на то, чтобы в меньшей степени зависеть от американских вооруженных сил и быть самостоятельными».
«После того, как мы увидели, что происходит в Иране и на Украине, мы должны в первую очередь наращивать свою военную мощь, и тогда все будут нас уважать: американцы, россияне, иранцы или китайцы», — приводятся в публикации утверждения неназванного европейского чиновника. Как отмечается в материале, многие в странах, которые входят в число союзников США, посчитали, что заявление Трампа о возобновлении военных действий против Ирана «лишь подчеркивает растущий трансатлантический раскол». Германский чиновник, в частности, заявил журналистам издания: «Европейцы больше не воспринимают Трампа серьезно».
В публикации констатируется, что Вашингтон не согласовал данные шаги с другими членами альянса, хотя возобновление боевых действий приведет к экономическим потрясениям для них.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Он обвинил Тегеран в нарушении двусторонних договоренностей.