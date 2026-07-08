«Русская угроза» нависла над альянсом

Выстраивание новых отношений Вашингтона с партнерами — одна из задач саммита. Но проблемой может стать и их разный подход к Украине. При явной поддержке части европейцев Зеленский, как стало известно, заранее отверг очередные предложения Трампа. И лидеру США союзники могут посулить поддержку на Ближнем Востоке в обмен на отказ от сдержанности в отношении украинского конфликта. Сами европейцы уже не в состоянии поддерживать Киев в прежнем объеме.