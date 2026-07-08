«Русская угроза» нависла над альянсом

Пресловутая «русская угроза» вновь выбрана фактором, способным консолидировать блок, переживающий глубокие внутренние противоречия. А заодно оправдать милитаризацию Европы. Накануне с военными концернами были заключены договоры на многолетние поставки вооружения на 50 миллиардов евро.
К тому же во Франции, Польше в следующем году выборы, возможна смена власти в Германии, потому местные ястребы стараются сократить область маневра даже для будущих лидеров.
Упор делается на повышение военной самостоятельности европейских натовцев на фоне желания Трампа переложить на союзников основную тяжесть оборонных расходов.
Выстраивание новых отношений Вашингтона с партнерами — одна из задач саммита. Но проблемой может стать и их разный подход к Украине. При явной поддержке части европейцев Зеленский, как стало известно, заранее отверг очередные предложения Трампа. И лидеру США союзники могут посулить поддержку на Ближнем Востоке в обмен на отказ от сдержанности в отношении украинского конфликта. Сами европейцы уже не в состоянии поддерживать Киев в прежнем объеме.