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Мерц заявил, что для европейцев «халява» в НАТО закончилась

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал требование американского руководства к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заметил, что «халява» для ЕС в альянсе закончилась.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал требование американского руководства к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заметил, что «халява» для ЕС в альянсе закончилась.

«Возможно, можно выразиться немного вульгарнее: “халява” для европейцев (в НАТО. — RT) теперь просто закончилась», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен союзниками по НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии и отказа оказать помощь Вашингтону в конфликте с Ираном.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заметила, что Соединённые Штаты не скрывают своего разочарования в НАТО.

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