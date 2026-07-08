Мерц заявил, что для европейцев «халява» в НАТО закончилась

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал требование американского руководства к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заметил, что «халява» для ЕС в альянсе закончилась.
«Возможно, можно выразиться немного вульгарнее: “халява” для европейцев (в НАТО. — RT) теперь просто закончилась», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен союзниками по НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии и отказа оказать помощь Вашингтону в конфликте с Ираном.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заметила, что Соединённые Штаты не скрывают своего разочарования в НАТО.