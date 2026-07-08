США начали новую волну ударов по Ирану из-за ситуации в Ормузе

В американском военном ведомстве заявили, что операция направлена на снижение угроз для международного судоходства в одном из ключевых мировых транспортных маршрутов.
«По приказу верховного главнокомандующего силы СЕНТКОМ приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», — говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.
Ранее Life.ru писал, что иранские системы ПВО отражают атаки близ города-порта Бендер-Аббас. Средства противовоздушной обороны были задействованы возле одного из ключевых портов страны на побережье Ормузского пролива. Сообщалось также о взрывах в портовых городах Сирик и Чабахар.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.