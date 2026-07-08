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МЧС ликвидирует последствия паводка в Кизилюртовском районе Дагестана

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия паводка в Кизилюртовском районе Дагестана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия комплекса неблагоприятных погодных явлений в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщило ГУ МЧС России по республике.

Ранее сообщалось, что в Кизилюртовского районе Дагестана произошел критический подъем уровня воды в реке Сулак, что привело к активному размыву береговой линии. Наиболее сложная ситуация наблюдается в селах Манапкала, Нижний Чирюрт, Султанянгиюрт и Нечаевка.

«Организован мониторинг, ведется оценка состояния береговой зоны. Спасатели МЧС России оказывают адресную помощь людям … По итогам заседания оперативным штабом был утвержден комплекс превентивных мер», — говорится в сообщении.

Кроме того, главе Кизилюртовского района рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. Всего к работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники.

Отмечается, что ситуация с паводковой обстановкой находится на особом контроле руководства ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

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