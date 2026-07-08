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Россия и страны Сахеля осудили сговор Парижа и Киева по медийному терроризму

Россия и Конфедерации государств Сахеля осудили преступный сговор Франции и Украины по экономическому и медийному терроризму в регионе.

Россия и Конфедерации государств Сахеля осудили преступный сговор Франции и Украины по экономическому и медийному терроризму в регионе.

«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле», — приводит РИА Новости совместное заявление России и Конфедерации государств Сахеля.

Кроме того, стороны осудили теракты в странах Сахеля.

В мае в МИД России заявляли, что Украина превратилась в логистическую базу, с которой вооружения западных стран попадают к террористам в африканских государствах.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова говорила, что киевский режим пытается любыми способами втянуть Африканский континент в противостояние с Россией.

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