Россия и страны Сахеля осудили сговор Парижа и Киева по медийному терроризму

Россия и Конфедерации государств Сахеля осудили преступный сговор Франции и Украины по экономическому и медийному терроризму в регионе.
«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле», — приводит РИА Новости совместное заявление России и Конфедерации государств Сахеля.
Кроме того, стороны осудили теракты в странах Сахеля.
В мае в МИД России заявляли, что Украина превратилась в логистическую базу, с которой вооружения западных стран попадают к террористам в африканских государствах.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова говорила, что киевский режим пытается любыми способами втянуть Африканский континент в противостояние с Россией.