NourNews: АЭС в Бушере не повреждена в результате атаки США

Атомная электростанция в иранской провинции Бушер не пострадала в результате удара США, сообщает агентство NourNews со ссылкой на источник.
«Нападение… на Бушер сегодня вечером не причинило никакого ущерба атомной электростанции. Нет причин для беспокойства», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.