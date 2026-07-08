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NourNews: АЭС в Бушере не повреждена в результате атаки США

Атомная электростанция в иранской провинции Бушер не пострадала в результате удара США, сообщает агентство NourNews со ссылкой на источник.

Атомная электростанция в иранской провинции Бушер не пострадала в результате удара США, сообщает агентство NourNews со ссылкой на источник.

«Нападение… на Бушер сегодня вечером не причинило никакого ущерба атомной электростанции. Нет причин для беспокойства», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.

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