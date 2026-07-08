Возинья готов рассмотреть предложения из России

Адилсон дос Сантос да Круз, агент голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, ответил, готов ли его клиент рассмотреть предложения из России.
«На данном этапе своей карьеры приоритетом для него является продолжение профессиональной футбольной карьеры на максимально высоком уровне. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность», — приводит его слова СЭ.
Он также высказался об интересе к Возинье из российской Медиалиги:
«Мы готовы ознакомиться с этой концепцией более подробно. Однако на данный момент главной целью Возиньи по-прежнему остаётся подписание контракта с профессиональным клубом и продолжение игровой карьеры».
Напомним, что Возинья получил невероятную популярность после выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Сборная Кабо-Верде на групповом этапе сыграла вничью с Испанией (0:0), Саудовской Аравией (0:0) и Уругваем (2:2). В 1/16 финала они проиграли Аргентине в дополнительное время (2:3 ДВ).
Перед началом турнира у Возиньи было около 50 тыс. подписчиков в социальных сетях. Но теперь их число превысило 27 млн.
Ранее сообщалось, что Возинья может перейти в «Интер Майами» к Месси.