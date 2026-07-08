Возинья готов рассмотреть предложения из России

«На данном этапе своей карьеры приоритетом для него является продолжение профессиональной футбольной карьеры на максимально высоком уровне. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность», — приводит его слова СЭ.