«В то время, как на саммите НАТО ведутся высокопарные речи о защите демократических свобод и “мире во всем мире”, фашисты ударили по станции скорой помощи Ивановской больницы в Херсонской области, погиб человек, и машинам скорой помощи в Белгородской области, есть пострадавшие. Потом [чиновники из Киева] будут рассказывать Евросоюзу, как они храбро воюют. Правда в том, что так воюют только бандиты, отрепье и сброд. Поэтому, жалеть их не надо. Как заразу, которая расползлась и требует радикального лечения без права на рецидив», — сказал Кастюкевич.