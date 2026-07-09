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Сенатор Кастюкевич сравнил с болезнью боевиков ВСУ, атакующих больницы и скорые

Сенатор РФ от Херсонской области отметил, что даже в условиях вооруженного конфликта недопустимы атаки на медиков, из-за которых страдают нуждающиеся в помощи мирные жители.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Боевики Вооруженных сил Украины, которые позволяют себе совершать атаки на медицинские учреждения, в частности станцию скорой помощи в Ивановской больнице Херсонской области, сродни «заразе, требующей радикального лечения». Об этом заявил ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«В то время, как на саммите НАТО ведутся высокопарные речи о защите демократических свобод и “мире во всем мире”, фашисты ударили по станции скорой помощи Ивановской больницы в Херсонской области, погиб человек, и машинам скорой помощи в Белгородской области, есть пострадавшие. Потом [чиновники из Киева] будут рассказывать Евросоюзу, как они храбро воюют. Правда в том, что так воюют только бандиты, отрепье и сброд. Поэтому, жалеть их не надо. Как заразу, которая расползлась и требует радикального лечения без права на рецидив», — сказал Кастюкевич.

Он подчеркнул, что даже в условиях вооруженного конфликта недопустимы атаки на медиков, из-за которых страдают нуждающиеся в помощи мирные жители.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали Ивановскую больницу в Херсонской области, погиб сотрудник больницы. Удар ВСУ пришелся по станции скорой помощи, повреждены две машины скорой помощи и хозпостройка.

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