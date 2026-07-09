«Ресурсы уходят в никуда»: почему всё больше европейских стран снижают поддержку Киева

Европейские государства всё меньше хотят помогать Киеву. Так, венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и войска. В свою очередь, премьер Болгарии Румен Радев подчеркнул, что у страны больше нет ничего, что можно было бы поставить Украине. Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители Нидерландов и Польши. О нежелании тратить деньги на Зеленского заявил и чешский премьер Андрей Бабиш. Однако ряд государств, наоборот, продолжает финансирование Киева и поставки военной помощи. По мнению экспертов, за снижением поддержки стоят в том числе политические причины, но говорить об исчерпании возможностей Запада пока преждевременно.