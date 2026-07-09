На улицы Львова из-за бунта против ТЦК вывели дополнительные патрули полиции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дополнительные патрули полиции работают во Львове на западе Украины, где жители вышли на стихийный массовый протест из-за мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит великий Львов».
По его данным, правоохранители «ведут разъяснительную работу, чтобы разрядить ситуацию».
В то же время представитель главного управления полиции во Львовской области Алина Подрейко заявила изданию «Новости Live», что во время мобилизационных мероприятий группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Ранее издание «Страна» писало, что протест начался после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) схватили и избили 20-летнего украинца.
По словам Подрейко, очевидцы стали препятствовать работе группы оповещения. Затем число людей стало увеличиваться.
Ранее в украинских СМИ распространились кадры, как сотни жителей Львова вышли на протест против ТЦК. Они скандировали: «Позор», раскачивали автомобиль ТЦК и били по нему. В итоге протестующие смогли перевернуть машину. По словам мэра Львова Андрея Садового, события происходят в Сихове — крупнейшем жилом массиве в юго-восточной части города. Он добавил, что обстоятельства выясняются.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.