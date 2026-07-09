«Интер» упомянул связь Проведеля с Россией и Яшиным, объявляя о трансфере

«У Проведеля есть как итальянские, так и российские корни по материнской линии. Эта связь позже выявила удивительное совпадение: его бабушка и дедушка когда-то жили по соседству с легендарным Львом Яшиным. Кажется, это стало первым признаком того, что его судьба — стать вратарём», — говорится в заявлении пресс-службы.