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«Интер» упомянул связь Проведеля с Россией и Яшиным, объявляя о трансфере

Итальянский «Интер» объявил о трансфере вратаря Ивана Проведеля, упомянув о его связи с Россией.

Итальянский «Интер» объявил о трансфере вратаря Ивана Проведеля, упомянув о его связи с Россией.

«У Проведеля есть как итальянские, так и российские корни по материнской линии. Эта связь позже выявила удивительное совпадение: его бабушка и дедушка когда-то жили по соседству с легендарным Львом Яшиным. Кажется, это стало первым признаком того, что его судьба — стать вратарём», — говорится в заявлении пресс-службы.

Проведель перешёл в «Интер» из «Лацио», за который он выступал с 2022 года. В 2023 году его признавали лучшим игроком команды.

Ранее агент Проведеля заявил, что итальянский вратарь никогда не сыграет за сборную России по футболу.