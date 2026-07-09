В Париже допросили Павла Дурова

Бизнесмена задержали во Франции в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, среди которых: соучастие в организованном мошенничестве, соучастие в распространении наркотиков и в других тяжких преступлениях. Также ему вменяют отказ от сотрудничества с властями. Вскоре после обвинения предпринимателя отпустили под залог.