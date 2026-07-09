Осколки ракет попали в больницу в иранском Чабахаре

Осколки ракет попали в больницу имени имама Али в порту Чабахар в результате удара США.
Об этом сообщает ISNA со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, атаке подверглись районы порта Чабахар. В результате осколки ракет задели здание больницы имени имама Али.
Также в результате нападения были обесточены три линии электропередачи.
Генеральный директор компании по распределению электроэнергии провинции Систан и Белуджистан сообщил, что усилиями специалистов две линии уже восстановлены.
«Ещё одна линия будет подключена в ближайшее время», — уточнил он.
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