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Осколки ракет попали в больницу в иранском Чабахаре

Осколки ракет попали в больницу имени имама Али в порту Чабахар в результате удара США.

Осколки ракет попали в больницу имени имама Али в порту Чабахар в результате удара США.

Об этом сообщает ISNA со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, атаке подверглись районы порта Чабахар. В результате осколки ракет задели здание больницы имени имама Али.

Также в результате нападения были обесточены три линии электропередачи.

Генеральный директор компании по распределению электроэнергии провинции Систан и Белуджистан сообщил, что усилиями специалистов две линии уже восстановлены.

«Ещё одна линия будет подключена в ближайшее время», — уточнил он.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.

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