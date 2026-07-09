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Причалы и вышка управления повреждены при ударе по Чабахару в Иране

Американо-израильская коалиция нанесла ракетный удар по прибрежному городу Чабахар, в результате повреждены два причала и вышка управления морским движением.

Американо-израильская коалиция нанесла ракетный удар по прибрежному городу Чабахар, в результате повреждены два причала и вышка управления морским движением.

Об этом сообщает IRIB.

По данным агентства, атаке подверглись портовые объекты Чабахара. Повреждены причал имени шейха Бехшти, причал полиции и вышка Управления морским движением.

«Несколько минут назад враг, представляющий собой американо-израильскую коалицию, нанёс удар по прибрежному городу Чабахар, используя несколько ракет», — говорится в публикации.

Кроме того, в результате удара половина города осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что осколки ракет попали в больницу имени имама Али в порту Чабахар в результате удара США.

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