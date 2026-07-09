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Лукашенко заявил, что центр Европы находится на севере Белоруссии

Лукашенко в ходе встречи с Мирзиеевым заявил, что центр Европы находится в Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым рассказал, что ему сообщили в России о том, что географический центр Европы находится на территории Белоруссии.

«Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси — географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы приехали», — сказал Лукашенко, обращаясь к коллеге.

Кадры встречи глав государств обнародовал Telegram-канал «Пул Первого», сотрудничающий с пресс-службой белорусского президента.

Мирзиеев прибыл в Белоруссию с официальным двухдневным визитом. Официальные переговоры между лидерами двух стран запланированы на завтра.

Накануне Лукашенко также выразил обеспокоенность состоянием урожая картофеля в связи с обильными осадками, выпавшими в республике.

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