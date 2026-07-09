Лукашенко заявил, что центр Европы находится на севере Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым рассказал, что ему сообщили в России о том, что географический центр Европы находится на территории Белоруссии.
«Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси — географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы приехали», — сказал Лукашенко, обращаясь к коллеге.
Кадры встречи глав государств обнародовал Telegram-канал «Пул Первого», сотрудничающий с пресс-службой белорусского президента.
Мирзиеев прибыл в Белоруссию с официальным двухдневным визитом. Официальные переговоры между лидерами двух стран запланированы на завтра.
Накануне Лукашенко также выразил обеспокоенность состоянием урожая картофеля в связи с обильными осадками, выпавшими в республике.