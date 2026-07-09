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Сербия хочет сохранить безвизовый режим для российских граждан

Министр Попович: Сербия останется безвизовой для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ по-прежнему смогут посещать Сербию без виз. Об этом информировал министр сербского правительства Ненад Попович.

«Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны», — сказал Попович в интервью ТАСС на полях XVI выставки «Иннопром».

Министр напомнил о недавно открытом прямом рейсе Белград-Нижний Новгород, а также о возможности добраться до Сербии прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

По словам Поповича, российские туристы за первое полугодие 2026 года вышли на первое место по количеству посещений Сербии. В этой стране «очень любят российских туристов» и ожидают увеличение туристического потока, подчеркнул министр.

Ранее Попович заявил, что Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на огромное давление и реальные политические угрозы.

Напомним, граждане РФ могут посетить 76 стран в рамках настоящего безвизового режима. Ещё в 17 государствах оформляют визу по прибытии. Подробнее здесь на KP.RU.

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