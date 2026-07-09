«Будет больше судебных разбирательств»: как западные нейросети обучались на «краденой» музыке

В июне сотрудник издания The Atlantic Алекс Рейснер сообщил, что обнаружил четыре огромных датасета с музыкой, которые циркулируют в сообществе разработчиков нейросетей. Два самых маленьких включают по 100 тыс. треков, а ещё два вмещают 9 млн и 12 млн композиций. На то, чтобы прослушать только последний из них, ушёл бы 91 год. В них представлены треки Тейлор Свифт, Билли Айлиш, популярных коллективов — Nirvana, The Beatles, ABBA и множества других артистов.