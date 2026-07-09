«Будет больше судебных разбирательств»: как западные нейросети обучались на «краденой» музыке

Продюсер Иосиф Пригожин предостерёг от использования произведений без согласования с правообладателями, а медиаменеджер Николай Картозия пообещал присоединиться к иску против разработчиков нейросети Suno, которые взяли его мелодии без разрешения. На этом фоне в Госдуме РФ приняли закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России, где также рассматривается вопрос авторских прав. Эксперты пояснили, какие риски несёт в себе создание музыки с помощью нейросетей.
Дискуссия об авторских правах в сфере обучения нейросетей вышла на новый виток. Генеральный директор телеканалов «Пятница!», «Суббота» и композитор Николай Картозия в соцсетях обратил внимание на то, что его музыкальные произведения попали в датасет для обучения нейросети Suno. Этот сервис генерирует музыку по запросу пользователей.
Медиаменеджер подчеркнул, что не давал согласия на использование своих работ — тем более, что разработчики нейросети не обращались к нему с такими просьбами. При обучении Suno были украдены композиции автора, включая Siberia, Melting, Girl on an Iceberg и другие.
«Я всегда говорил, что музыкальные нейросети — это аудиоглисты, паразитирующие в кишечнике мировой культуры. Но раньше я это говорил любя… Классическая музыка — не демократическое искусство. Она требует образования, ума, и… раненой души. Той самой, которую нельзя скачать или сгенерировать. Настоящая музыка рождается в сердце, а не на сервере», — отметил Николай Картозия.
Он также заявил, что присоединяется к коллективному иску против разработчиков нейросети.
Чак Берри; Николай Картозия.
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Обеспокоенность тем, что Suno и схожий сервис Udio могут использовать для обучения треки без согласия с правообладателями, ранее выражали крупнейшие американские лейблы, который входят в Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний.
В своих претензиях представители фирм опирались на сравнительный анализ композиций известных исполнителей — Майкла Джексона, группы ABBA и других знаменитостей — и треков, сгенерированных нейросетью.
Например, в ИИ-песне Deep Down in Louisiana Close to New Orle заметили ритмический рисунок припева и схожую мелодию отдельных фраз из работы Чака Берри Johnny B. Goode. Заключив, что нейросеть не смогла бы создать столь похожие произведения, не скопировав оригинальные (на что правообладатели не давали разрешения), ассоциация подала серию исков, призывая к ответу Suno, Udio, а также Claude. Часть исков удалось урегулировать, заключив лицензионные соглашения.
Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с RT выразил мнение, что работы с использованием ИИ требуют особого внимания.
«Действительно, необходимо будет более пристально отслеживать ненарушение авторского права, потенциальный плагиат. Работа и так уже ведётся: с плагиатом борются на международном уровне. Искусственный интеллект увеличил количество выпускаемого контента, и работы прибавилось. Можно ожидать, что будет больше судебных разбирательств, волокиты в связи с доказыванием правонарушений», — считает эксперт.
В июне сотрудник издания The Atlantic Алекс Рейснер сообщил, что обнаружил четыре огромных датасета с музыкой, которые циркулируют в сообществе разработчиков нейросетей. Два самых маленьких включают по 100 тыс. треков, а ещё два вмещают 9 млн и 12 млн композиций. На то, чтобы прослушать только последний из них, ушёл бы 91 год. В них представлены треки Тейлор Свифт, Билли Айлиш, популярных коллективов — Nirvana, The Beatles, ABBA и множества других артистов.
Не обошли стороной и музыку российских знаменитостей. В датасетах — огромный русскоязычный хит-парад: «Рюмка водки на столе» Григория Лепса, «Сансара» и «Выпускной» Басты, «Часики» Валерии, «Муси-пуси» Кати Лель, «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, «Знаешь ли ты» Максим и победная песня Димы Билана с Евровидения — Believe.
Татьяна Куртукова; Дима Билан.
РИА Новости.
Здесь же — герои TikTok: Надежда Кадышева и возрождённый хит «Течёт ручей», Татьяна Буланова и её «Мой ненаглядный», Betsy и Мария Янковская с «Сигма Боем». Не разбирая повестки, нейросети учатся на таких песнях, как «Встанем» SHAMAN, «Матушка» Татьяны Куртуковой, «Давай за…» Любэ.
Как сообщил журналист издания The Atlantic Алекс Рейснер, три датасета были представлены в виде ссылок на YouTube и Spotify. Инструменты, которые позволяют скачивать материалы, не входить в личный аккаунт, а заодно обходят рекламу и механизмы монетизации, нарушают правила пользования платформами.
При этом разработчики ИИ утверждают, что не вредят рынку авторского контента — более того, они якобы тренируют свои нейросети на материалах, доступных для свободного использования. Однако песни, вошедшие в датасеты, к таковым не относятся.
Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с News.ru отметил, что в отношении нейросетей авторское право должно действовать так же, как с частными лицами.
«Почему мы не разрешаем другим людям пользоваться авторскими материалами бесплатно, но при этом разрешаем роботам? Дело в том, что есть такое понятие: защита интеллектуальной собственности… Мне бы хотелось, чтобы в таких вопросах учитывали интересы граждан, отрасли», — считает Пригожин.
В разных странах сейчас идёт становление законодательства применительно к сфере искусственного интеллекта. 8 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России.
В документе, в том числе, рассматриваются вопросы интеллектуальной собственности в контексте обучения суверенной и (или) национальной больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.
Подчёркивается, что обращение к информации из объектов авторских и смежных прав — к ним относятся музыкальные произведения, а также литература, предметы изобразительного искусства и многое другое — не является правонарушением. Здесь же оговорено ключевое условие: экземпляр произведения должен быть получен разработчиком правомерно либо «если этот объект авторского и (или) смежного права был доведён до всеобщего сведения и доступен для анализа без ограничения техническими средствами».
Gettyimages.ru.
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В рамках компьютерной обработки разрешается сравнение, классификация, анализ закономерностей, тенденций и корреляций. Материал может быть воспроизведён посредством краткосрочной записи в память электронных вычислительных машин.
Урегулировать отношения правообладателей и разработчиков ИИ с помощью закона пытаются и в других странах. Так, в Китае и ЕС законы об ИИ указывают на необходимость соблюдать авторские права при обучении нейросетей.
Павел Рудченко отметил, что осторожными нужно быть и тем, кто хочет творить с помощью нейросетей.
«Если использовать ИИ грамотно, то как инструмент он может задавать интересные векторы для развития. Работая с ИИ, сам автор должен понимать, что нейросеть использует данные из интернета по всему миру. Так или иначе, произведения могут быть похожи, можно говорить даже о плагиате. Эти риски необходимо иметь в виду», — предупредил продюсер.
Проблемы использования интеллектуальной собственности при обучении ИИ простираются за пределы музыкального контента. Так, компания Nvidia получила претензии из-за обучения нейросети NeMo с использованием почти 200 тыс. книг в нарушение авторских прав.
Sony Music Group, напротив, предостерегла разработчиков ИИ от нелегального использования композиций, которые принадлежат компании. Представители лейбла разослали более 700 официальных писем.