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Fox: в Аравийском море США сосредоточили около 20 боевых кораблей

В состав группировки входят две авианосные ударные группы во главе с авианосцами.

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Американские военные сконцентрировали в Аравийском море группировку из примерно 20 боевых кораблей и вспомогательных судов ВМС США. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его сведениям, в состав группировки входят две авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Abraham Lincoln и USS George H.W. Bush, а также амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США на борту. Всего на кораблях размещены около 20 тыс. моряков и морских пехотинцев, уточняет Fox News.

Как отмечается, в общей сложности в регионе находятся 24 военных корабля США, среди них четыре эсминца с управляемым ракетным оружием в Восточном Средиземноморье и на базе ВМС США в бухте Суда на греческом острове Крит.

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