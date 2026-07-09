Fox: в Аравийском море США сосредоточили около 20 боевых кораблей

По его сведениям, в состав группировки входят две авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Abraham Lincoln и USS George H.W. Bush, а также амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США на борту. Всего на кораблях размещены около 20 тыс. моряков и морских пехотинцев, уточняет Fox News.