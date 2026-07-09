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Российский фехтовальщик погиб после падения в колодец

Российский фехтовальщик Андрей Соловьёв погиб после падения в колодец в подмосковном Раменском. Ему было 19 лет.

Российский фехтовальщик Андрей Соловьёв погиб после падения в колодец в подмосковном Раменском. Ему было 19 лет.

Об этом сообщает Baza.

По информации источника, Соловьёв отдыхал в компании друзей. Вместе с ними он открыл люк газораспределительного колодца и, предположительно, на спор прыгнул внутрь.

В колодце была высокая концентрация метана — когда спортсмена вытащили оттуда, он уже не дышал.

Следственный комитет проводит проверку.

Соловьёв — серебряный призёр Кубка Московской области по фехтованию, бронзовый призёр первенства Московской области среди юниоров и чемпионата области.

Ранее участник Олимпийских игр 1952 года рапирист Уралов умер на 102-м году жизни.