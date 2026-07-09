Российский фехтовальщик погиб после падения в колодец

Российский фехтовальщик Андрей Соловьёв погиб после падения в колодец в подмосковном Раменском. Ему было 19 лет.
Об этом сообщает Baza.
По информации источника, Соловьёв отдыхал в компании друзей. Вместе с ними он открыл люк газораспределительного колодца и, предположительно, на спор прыгнул внутрь.
В колодце была высокая концентрация метана — когда спортсмена вытащили оттуда, он уже не дышал.
Следственный комитет проводит проверку.
Соловьёв — серебряный призёр Кубка Московской области по фехтованию, бронзовый призёр первенства Московской области среди юниоров и чемпионата области.
Ранее участник Олимпийских игр 1952 года рапирист Уралов умер на 102-м году жизни.