На юге Ирана уничтожен вражеский беспилотник

Система противовоздушной обороны Ирана перехватила и уничтожила вражеский беспилотник.
Об этом сообщил корреспондент агентства Mehr.
По его данным, инцидент произошёл на юге Ирана.
«Один вражеский беспилотник на юге страны был перехвачен и уничтожен системой противовоздушной обороны», — передаёт агентство.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
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