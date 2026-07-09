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На юге Ирана уничтожен вражеский беспилотник

Система противовоздушной обороны Ирана перехватила и уничтожила вражеский беспилотник.

Система противовоздушной обороны Ирана перехватила и уничтожила вражеский беспилотник.

Об этом сообщил корреспондент агентства Mehr.

По его данным, инцидент произошёл на юге Ирана.

«Один вражеский беспилотник на юге страны был перехвачен и уничтожен системой противовоздушной обороны», — передаёт агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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